Atendidas mil 107 denuncias por extorsión en Michoacán; se evitó que 979 víctimas realizaran pagos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 09:19:04

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, a través de la Unidad Antiextorsión, ha atendido a la fecha mil 107 denuncias por ese delito.

Sobre el particular se informó que gracias a esta intervención, se evitó que 979 víctimas realizaran pagos o depósitos, impidiendo que más de 217 millones de pesos terminaran en manos de la delincuencia.

El secretario de Seguridad explicó que estos resultados derivan de la operación de esta nueva unidad especializada, integrada por personal capacitado que brinda atención inmediata a las víctimas, proporciona contención en crisis y recaba la información necesaria para activar protocolos de actuación que permiten desactivar en tiempo real los intentos de extorsión.

Como parte de las acciones de los primeros 100 días de la gestión de Cruz Medina al frente de la SSP, se atendieron 35 casos de extorsión en la modalidad de secuestro virtual. De estos, se logró el rescate de 29 víctimas, mientras que los casos restantes fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su seguimiento.

La SSP mantiene coordinación permanente con autoridades de procuración de justicia y con personal operativo en campo, lo que permite fortalecer la atención a este delito y brindar respuesta inmediata a la ciudadanía.

Además, se han establecido alianzas estratégicas con empresas automotrices y de infraestructura en telecomunicaciones, así como con tiendas de autoservicio y universidades, con el objetivo de fortalecer la comunicación directa con el C5 Michoacán y agilizar los protocolos de respuesta ante emergencias de seguridad, protección civil y atención médica.

La SSP exhorta a la ciudadanía a no realizar depósitos ni transferencias ante llamadas sospechosas, mantener la calma y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión a través de la línea de Denuncia Anónima 089, el número de emergencias 911 o mediante la aplicación 911 Michoacán, disponible para su descarga.