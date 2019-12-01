Hombre muere atropellado en el libramiento Norponiente de Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 10:25:30

Querétaro, Querétaro, a 7 de marzo 2026.- Anoche, un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado por un auto, en el libramiento Norponiente, a la altura del boulevard Peñaflor, en la capital queretana.

El accidente ocurrió en dirección a Celaya, luego de que el ahora occiso, intentó ganarle el paso a los vehículos, sin embargo, terminó arrollado.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.