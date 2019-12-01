Hombre muere atropellado en el libramiento Norponiente de Querétaro capital

Hombre muere atropellado en el libramiento Norponiente de Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 10:25:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 7 de marzo 2026.- Anoche, un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado por un auto, en el libramiento Norponiente, a la altura del boulevard Peñaflor, en la capital queretana.

El accidente ocurrió en dirección a Celaya, luego de que el ahora occiso, intentó ganarle el paso a los vehículos, sin embargo, terminó arrollado.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Despliegue de autoridades causa desconcierto en pobladores de Villagrán, Guanajuato
Cae en Guanajuato "Beto" presunto integrante de organización criminal de Tamaulipas; fue capturado en operativo conjunto México-EEUU
Hombre muere atropellado en el libramiento Norponiente de Querétaro capital
En Morelia, Michoacán detienen a mujer en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Cae en Guanajuato "Beto" presunto integrante de organización criminal de Tamaulipas; fue capturado en operativo conjunto México-EEUU
Trump estaría interesado en desplegar tropas terrestres en Irán, asegura NBC
Ataque a marinos en Arteaga, Michoacán, deja dos sujetos abatidos; militares heridos son evacuados en helicóptero
Policía estatal de Jalisco hace temblar al capo más buscado de Michoacán: con dron espía graban y se indignan por operativo y destrucción de puesto de “halconeo” en límites con Tepalcatepec
Comentarios