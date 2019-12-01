Policía estatal de Jalisco hace temblar al capo más buscado de Michoacán: con dron espía graban y se indignan por operativo y destrucción de puesto de “halconeo” en límites con Tepalcatepec

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 23:57:21

Tepalcatepec, Mich., a 6 de marzo de 2026. — Un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal de Jalisco en la franja limítrofe entre Jalisco y Michoacán encendió la tensión en la región de Tierra Caliente, luego de que un video captado con un presunto dron espía al servicio del crimen, mostrara a los uniformados destruyendo Uli que fue identificado como un puesto de “halconeo” utilizado por grupos criminales que operan cerca del municipio de Tepalcatepec.

Las imágenes, que comenzaron a circular durante la tarde en redes sociales, muestran a varios agentes armados desmantelando y quemando una estructura improvisada colocada en una zona rural estratégica cercana a la línea divisoria entre ambos estados.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el sitio funcionaba como punto de vigilancia clandestino, desde donde operadores criminales monitoreaban los movimientos de autoridades y civiles en los caminos que conectan Michoacán con Jalisco.

La zona donde ocurrió el operativo es considerada uno de los bastiones históricos del grupo encabezado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los líderes criminales más influyentes de la región y cabeza visible del bloque delictivo Cárteles Unidos.

La relevancia del personaje no es menor: el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una cifra que lo coloca al nivel de algunos de los narcotraficantes más buscados del continente y que rara vez se asigna fuera de las cúpulas del narcotráfico internacional.

Infraestructura clave del crimen

De acuerdo con especialistas en seguridad, los llamados puestos de “halconeo” forman parte de la infraestructura operativa de las organizaciones criminales que dominan territorios en la región de Tierra Caliente.

Desde estas posiciones, operadores conocidos como “halcones” vigilan carreteras, brechas y accesos a comunidades, reportando cualquier movimiento de autoridades o de grupos rivales a través de radios o telefonía celular.

Este sistema de vigilancia permite a las organizaciones anticipar operativos, movilizar células armadas o cerrar accesos, lo que explica la importancia estratégica de estos puntos para el control territorial.

Al tiempo que se difundía el video del operativo, se acusaba a los policías de haber ingresado a territorio michoacano y disparado contra población civil. Sin embargo, no existen evidencias ni reportes oficiales que respalden dichas acusaciones, ni registros de personas heridas por los hechos, siendo atribuidas estas versiones a un intento del cártel del Abuelo Farías y sus voceros por “calentar” la opinión pública.

Ante la controversia, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió un posicionamiento para aclarar la situación.

“Derivado de información difundida en redes sociales sobre la presencia de policías estatales de Jalisco en territorio michoacano, se precisa que dichos elementos se encuentran realizando labores en su entidad, en la zona limítrofe con Tepalcatepec”, indicó la dependencia.

La institución agregó que se mantiene coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad en la región, como parte de la estrategia de combate al delito en la zona fronteriza entre ambos estados.

Una frontera clave para el crimen

La franja que conecta Jalisco con Michoacán, particularmente alrededor de Tepalcatepec, es considerada estratégica para el control de rutas utilizadas para el trasiego de drogas, armas y mercancías ilícitas hacia el Pacífico y el centro del país.

Por ello, operativos para desmantelar infraestructura de vigilancia clandestina se han vuelto cada vez más frecuentes en la zona, donde las organizaciones criminales mantienen complejas redes de monitoreo para proteger sus territorios.

El video continúa circulando en redes sociales, evidenciando que su pequeña acción es uno de los golpes más visibles contra la estructura de vigilancia del grupo criminal que domina la región, en una zona donde la impunidad rampante y la disputa por el control territorial sigue marcando la dinámica de seguridad.