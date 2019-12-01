Ataque a marinos en Arteaga, Michoacán, deja dos sujetos abatidos; militares heridos son evacuados en helicóptero

Ataque a marinos en Arteaga, Michoacán, deja dos sujetos abatidos; militares heridos son evacuados en helicóptero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 01:34:57
Arteaga, Mich., a 7 de marzo de 2026.- La violencia volvió a estallar en la accidentada sierra de la Tierra Caliente michoacana. Un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de la Secretaría de Marina dejó como saldo dos presuntos delincuentes muertos y dos marinos heridos, luego de una emboscada registrada en un punto estratégico de la carretera que conecta la costa con el interior del estado.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes sobre la carretera libre Las Cañas – Arteaga, a la altura del crucero con la vía Las Cañas – Infiernillo, una zona conocida por ser corredor de grupos criminales que operan entre la costa y la sierra.

De acuerdo con reportes preliminares, personal de la Marina realizaba recorridos de vigilanciacuando fue interceptado por varios hombres armados que se desplazaban por el área. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los uniformados, desatando un intenso intercambio de disparos en plena carretera.

Los marinos repelieron la agresión, logrando abatir a dos de los presuntos atacantes, mientras que otros integrantes del grupo armado lograron escapar aprovechando la densa vegetación y lo accidentado del terreno serrano.

El enfrentamiento dejó además dos elementos navales lesionados, por lo que se activó un operativo de emergencia. Minutos después, un helicóptero aterrizó en la zona para realizar la evacuación aeromédica de los militares heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital militarpara recibir atención especializada.

Tras la balacera, la zona fue fuertemente resguardada por fuerzas federales, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes y buscaban a los agresores que lograron huir hacia la sierra. Una camioneta marca KIA con armamento en su interior, fue asegurada en la zona de la agresión.

La región de Arteaga y los caminos que conectan con la presa de Infiernillo se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de Michoacán, donde grupos criminales disputan rutas estratégicas utilizadas para el trasiego de armas, drogas y otros ilícitos.

El nuevo choque armado confirma que la tensión en la Tierra Caliente sigue escalando, con aseguramientos y enfrentamientos cada vez más frecuentes entre fuerzas federales y células del crimen organizado que operan en la zona.

