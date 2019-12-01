En Morelia, Michoacán detienen a mujer en posesión de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 10:23:11

Morelia, Michoacán, a 7 de marzo 2026.- En posesión de sustancias ilícitas fue detenida una mujer por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), a través de la Policía Morelia; la requerida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el parcelar se informó que la detenida, de 39 años de edad, fue encontrada en un domicilio asegurado en la colonia Los Girasoles, fue al realizarle una inspección, que se le encontraron sustancias ilícitas y un teléfono celular.

La mujer fue certificada médicamente y puesta a disposición de la FGE para determinar su situación jurídica.