Aseguran 60 kilos de estupefacientes en la Morelia-Salamanca; hay 4 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 09:55:51

Salamanca, Guanajuato, a 7 de marzo 2026- Un cargamento de aproximadamente 58.5 kilogramos de metanfetamina fue asegurado durante un operativo de seguridad realizado en la autopista federal 43-D, en el tramo que conecta Morelia con Salamanca.

El aseguramiento se derivó de una revisión vehicular encabezada por la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes inspeccionaron un automóvil que presentaba compartimentos ocultos adaptados para el traslado de droga.

Durante la intervención, las autoridades localizaron los paquetes con la sustancia ilícita, por lo que procedieron a la detención de cuatro personas adultas que viajaban en la unidad. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

En el mismo vehículo también viajaban cuatro menores de edad, quienes fueron resguardados por las autoridades y canalizados bajo los protocolos de protección establecidos para garantizar su seguridad y sus derechos.

De acuerdo con información preliminar, el cargamento asegurado tendría un valor aproximado de nueve millones de pesos en el mercado mayorista, por lo que el caso ya es investigado por autoridades federales para determinar su procedencia y destino.