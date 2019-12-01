Trump estaría interesado en desplegar tropas terrestres en Irán, asegura NBC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 07:46:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un gran interés en desplegar tropas terrestres en Irán, según un reporte de la cadena NBC News.

Dos funcionarios de la administración federal, así como dos fuentes anónimas citadas por el medio, aseguran que en privado, el mandatario ha reiterado un “serio interés” por desplegar militares en suelo iraní.

Según la información, en sesiones de inteligencia, el líder republicano ha mostrado estar a favor de la idea de desplegar un pequeño contingente de tropas estadounidenses que se utilizaría para fines específicos.

Cabe recordar que en al menos dos de sus intervenciones públicas, Trump se negó a descartar la posibilidad de enviar tropas a la República Islámica.