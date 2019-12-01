Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 14:49:16

Culiacán, Sinaloa, a 18 de noviembre 2026.- Un total de tres personas perdieron la vida en una serie de ataques armados contra negocios ubicados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, informaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las agresiones ocurrió sobre el denominado Malecón de los Pobres, cuando un hombre identificado como Carlos Alejandro, de 28 años, fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos mientras compraba un elote.

Igualmente, el comerciante recibió un impacto de bala en la frente, por lo que fue trasladado a un hospital donde posteriormente perdió la vida.

El segundo ataque sucedió en la colonia Agrarista, en las inmediaciones de un negocio de venta de chicharrones.

En el lugar citado, un trabajador identificado como Pedro Luis, de 26 años, falleció luego de recibir varios impactos de bala por parte de un sujeto que se dio a la fuga tras perpetrar el crimen.