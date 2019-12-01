Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 14:19:54

Xalapa, Veracruz, a 18 de noviembre 2026.- Las torrenciales lluvias que se han registrado los últimos días en Veracruz dejaron una persona sin vida, así como daños materiales en al menos 16 municipios.

Según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entidad registró acumulados máximos en 24 horas de hasta 325.1 milímetros, tras las precipitaciones del 16 de noviembre.

Por lo anterior, las autoridades determinaron activar operativos de auxilio y atención directa en 16 municipios: Alto Lucero, Alvarado, Yecuatla, Nautla, Poza Rica, Texistepec, Chiconquiaco, Río Blanco, Veracruz, Martínez de la Torre, Misantla, Boca del Río, Catemaco, Coatzacoalcos, Vega de Alatorre y Ángel R. Cabada.

Además, informaron que se logró el rescate de seis personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos y un domicilio.

Por otra parte, se confirmó que un hombre perdió la vida en Yecuatla, tras ser arrastrado por la corriente de un río.

Igualmente, se contabilizaron 27 viviendas con daños diversos, 10 corrientes desbordadas y dos más con incremento de su nivel.

También se suscitaron derrumbes en tramos carreteros en Misantla y Yecuatla.