Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 13:29:07

Uruapan, Michoacán, a 18 de noviembre 2026.- Aarón Omar “N”, alias “El Sargento”, de 41 años de edad, quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en Querétaro, fue aprehendido en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que la detención se llevó a cabo como resultado de acciones interinstitucionales de seguridad y vigilancia en el municipio mencionado, donde, tras una verificación de información, se identificó que el investigado contaba con dos mandamientos judiciales vigentes.

El primero fue emitido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Querétaro, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, mientras que el segundo corresponde a los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, por hechos ocurridos en el año 2011.

Tras su aseguramiento, Aarón Omar “N” fue entregado a personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para su puesta a disposición ante las autoridades judiciales que lo requieren y dar continuidad a los procedimientos legales correspondientes.