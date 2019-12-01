Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 12:45:30

Uruapan, Michoacán, a 18 de noviembre 2026.– Como resultado de la cumplimentación de sendas órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las colonias Guadalupe Victoria y La Cortina, se aseguró un vehículo, seis bolsas con vegetal verde y seco con características de narcótico, así como uno de los predios intervenidos.

Sobre el particular se informó que en una primera intervención, realizada en un inmueble de la colonia Guadalupe Victoria, el personal investigador localizó una camioneta Jeep Wrangler cuya placa de circulación cuenta con reporte de robo vigente.

Asimismo, al inspeccionar el interior de la unidad, fueron halladas cuatro bolsas de plástico con vegetal verde y seco con características similares a las de un narcótico, por lo que tanto el vehículo como los indicios quedaron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

En una segunda acción operativa, llevada a cabo en la colonia La Cortina, los agentes localizaron dos bolsas que contenían vegetal verde y seco con características de marihuana, mismas que fueron fijadas y embaladas por peritos.

Al concluir la intervención, el inmueble quedó asegurado por disposición del Ministerio Público, mientras que los indicios recabados fueron integrados a la Carpeta de Investigación.