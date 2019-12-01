*El presidente municipal lamentó el fallecimiento de la mujer y lanzó un llamado a los motociclistas para que utilicen correctamente el equipo de protección; aseguró que incluso ha ofrecido regalar cascos para evitar más tragedias.

Huetamo, Mich., a 17 de noviembre de 2026.– Una mujer perdió la vida en un accidente de motocicleta y dejó a un bebé en la orfandad, hecho que provocó una reacción de indignación y tristeza del alcalde de Huetamo, quien aprovechó el caso para lanzar un enérgico reclamo a los motociclistas que circulan sin casco o que lo utilizan únicamente para evitar multas.

A través de un mensaje público, el presidente municipal Pablo Varona lamentó que la falta de medidas de protección siga cobrando vidas y señaló que, pese a sus constantes llamados a la población, muchos conductores continúan ignorando las recomendaciones de seguridad.

El edil incluso aseguró que ha ofrecido regalar cascos a quienes no tengan recursos para adquirir uno, pero reprochó que algunos motociclistas los transporten colgados del hombro, sobre el manubrio o simplemente se los coloquen cuando advierten la presencia de agentes de Tránsito, sin siquiera abrocharlos.

“No usen un casco para evitar alguna multa, usen un casco de forma responsable, porque puede salvar sus vidas”, expresó el alcalde, visiblemente molesto por la repetición de accidentes que, afirmó, podrían tener consecuencias distintas si los conductores asumieran medidas básicas de prevención.

También sostuvo que el Ayuntamiento destina más recursos a la adquisición de cascos que lo que obtiene por concepto de multas, como una muestra de que su intención no es recaudatoria, sino evitar que más personas pierdan la vida por no protegerse.

Sin embargo, el aspecto que más le afectó del accidente fue el destino del menor que quedó sin su madre. El alcalde manifestó su convicción de que la víctima era el principal sustento de su hijo y lamentó que una tragedia de este tipo haya cambiado para siempre la vida del pequeño.

“Estoy seguro que esta mujer que falleció era mamá y papá. Le marcó la vida a su hijo”, manifestó.

Para el alcalde, el llamado ya no es solamente una cuestión de reglamentos o sanciones: es una advertencia sobre las consecuencias irreparables que puede dejar un accidente y las familias que terminan pagando el precio.