Ataque en Aquila, Michoacán: Drones bombardean comunidad y dejan camino minado con explosivos caseros 

Aquila, Mich., a 3 de enero de 2026.— El miedo volvió a apoderarse de la sierra-costera michoacana. Habitantes del municipio de Aquila descubrieron artefactos explosivos de fabricación casera abandonados sobre el camino que conduce a la zona minera, un hallazgo que encendió las alarmas tras una violenta incursión armada ocurrida días antes.

De acuerdo con testimonios de pobladores, el pasado viernes un grupo fuertemente armado irrumpió en la localidad de Los Corralitos, donde varias viviendas fueron atacadas a balazos y con explosivos arrojados desde drones, una táctica que incrementó el pánico entre las familias que quedaron atrapadas en medio del ataque.

La amenaza no terminó ahí. La mañana de este sábado, personas que se dirigían a trabajar a las minas se encontraron con explosivos improvisados colocados directamente sobre el camino, los cuales, por fortuna, no detonaron. El hallazgo obligó a suspender el paso de inmediato ante el riesgo de una tragedia mayor.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno municipal de Aquila ordenó el cierre total del camino y lanzó un llamado urgente a la población para mantenerse alejada del tramo que va del puente Amarillo hacia las minas, considerado actualmente como una zona de alto riesgo.

Las autoridades solicitaron la intervención de personal especializado en manejo de explosivos, quienes se espera arriben en las próximas horas para desactivar y retirar los artefactos, mientras la población permanece en vilo ante la posibilidad de nuevos ataques.

El uso de drones con explosivos y la colocación de bombas caseras en caminos rurales elevan el nivel de violencia en la región y dejan a comunidades enteras atrapadas entre el miedo, el aislamiento y la incertidumbre, en un escenario que recuerda a zonas de guerra más que a un municipio michoacano.