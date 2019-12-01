Ataque armado en vivienda de Celaya, Guanajuato, deja tres personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 07:20:39

Celaya, Guanajuato 1 de marzo del 2026.- Un ataque armado se registro dentro de un domicilio en la colonia Del Bosque dejando el saldo de tres personas lesionadas en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

La noche de este sábado un grupo de personas se encontraban en su vivienda de la calle Guayabo cuando se según versiones se escucharon seis disparos que dieron blanco en tres personas.

Mencionaron que las víctimas fueron llevados a un nosocomio a bordo de unidades particulares desconociendo su estado de salud.

El.suceso fue informado a través de la línea de emergencia 911 motivo por el cual elementos policiacos y socorristas llegaron al lugar donde confirmaron la situación.

Minutos después arribó personal de la fiscalía del Estado para comenzar las.investigaciones de ley.