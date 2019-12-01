Ultiman a padre de familia de Guanajuato, en la boda de su hija en La Piedad, Michoacán

La Piedad, Mich., a 1 de marzo de 2026.– Lo que debía ser uno de los días más felices para una familia originaria de Pénjamo terminó convertido en una escena de horror. Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del sábado dentro del estacionamiento “Catedral”, en pleno corazón de La Piedad.

La víctima fue identificada como Martín M., de 59 años, quien había llegado a la ciudad acompañado de sus seres queridos para asistir a la boda de su hija en un templo cercano. Minutos antes de la ceremonia, cuando intentaba salir del estacionamiento, la violencia irrumpió sin aviso.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta color arena ingresó al lugar y de ella descendieron cuatro hombres armados. Los sujetos interceptaron a Martín e intentaron subirlo por la fuerza al vehículo. Ante la resistencia del hombre, uno de los agresores abrió fuego a corta distancia. Dos disparos bastaron para arrebatarle la vida.

El estruendo de las detonaciones sembró el pánico entre familiares y testigos, que nada pudieron hacer mientras los responsables escapaban a toda velocidad. Paramédicos y elementos policiacos arribaron en cuestión de minutos, pero solo confirmaron que Martín ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales y su posterior entrega a los familiares.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el móvil del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer si se trató de un intento de privación ilegal de la libertad o de un ataque directo previamente planeado.

En el centro de La Piedad, entre vestidos de gala y arreglos florales, quedó marcada una escena imposible de borrar: la boda que nunca empezó como debía y una familia que cambió el altar por el duelo.