Aseguran más de 200 kg de estupefaciente en Cabo San Lucas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 08:00:07
Cabo San Lucas, Baja California Sur, 1 de febrero del 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades estatales, aseguraron 240 kilogramos de droga en Cabo San Lucas, uno de los principales destinos turísticos y comerciales de Baja California Sur.

De acuerdo con el reporte oficial, el aseguramiento ocurrió cuando personal naval localizó dos vehículos aparentemente abandonados, por lo que procedió a su inspección.

En el operativo fueron asegurados los dos vehículos, tres armas largas, dos cargadores, 42 cartuchos, tres chalecos tácticos y 23 ponchallantas. Además, se decomisaron aproximadamente 240 kilogramos de una sustancia con características similares a la marihuana y 61 gramos de cristal.

La droga y el resto de los objetos asegurados quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, que inició las investigaciones correspondientes.

