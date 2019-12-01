Irán afirma haber atacado portaviones estadounidense con misiles balísticos

Irán afirma haber atacado portaviones estadounidense con misiles balísticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 09:58:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán Irán, 1 de marzo del 2026.- La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró que cuatro misiles balísticos impactaron al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA.

En el mensaje, el cuerpo militar iraní afirmó que el ataque formó parte de una serie de acciones dirigidas contra objetivos de Estados Unidos e Israel, en el marco de la actual escalada en la región.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la clase Nimitz que opera acompañado por su grupo de combate, integrado por tres destructores con capacidad para lanzar misiles de ataque terrestre.

Se trata del segundo portaviones desplegado por Estados Unidos en la zona. El otro es el USS Gerald R. Ford, considerado el buque portaaeronaves más grande del mundo, que navega con el respaldo de cuatro destructores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en moto deja una mujer sin vida en Celaya, Guanajuato
Aseguran más de 200 kg de estupefaciente en Cabo San Lucas
Ataque armado en vivienda de Celaya, Guanajuato, deja tres personas heridas
Ultiman a padre de familia de Guanajuato, en la boda de su hija en La Piedad, Michoacán
Más información de la categoria
Irán afirma haber atacado portaviones estadounidense con misiles balísticos
Revelan de qué murió "El Mencho" tras enfrentamiento en Tapalpa; tiroteo duró tres horas
"Deben frenar envío de armas a México": Claudia Sheinbaum manda recado a Estados Unidos
Más de 200 personas fallecidas deja ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán
Comentarios