Irán afirma haber atacado portaviones estadounidense con misiles balísticos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 09:58:49

Teherán Irán, 1 de marzo del 2026.- La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aseguró que cuatro misiles balísticos impactaron al portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA.

En el mensaje, el cuerpo militar iraní afirmó que el ataque formó parte de una serie de acciones dirigidas contra objetivos de Estados Unidos e Israel, en el marco de la actual escalada en la región.

El USS Abraham Lincoln es un portaviones nuclear de la clase Nimitz que opera acompañado por su grupo de combate, integrado por tres destructores con capacidad para lanzar misiles de ataque terrestre.

Se trata del segundo portaviones desplegado por Estados Unidos en la zona. El otro es el USS Gerald R. Ford, considerado el buque portaaeronaves más grande del mundo, que navega con el respaldo de cuatro destructores.