Mueren tres militares estadounidenses en Operación "Furia Épica" en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 10:10:57
Teherán, Irán, 1 de marzo del 2026.- Al menos tres militares de Estados Unidos murieron y cinco más resultaron gravemente heridos durante la operación “Furia Épica”, confirmó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

En un comunicado, el Centcom señaló que, hasta las 9:30 horas de Washington, “tres militares estadounidenses han muerto en acción y cinco han resultado gravemente heridos” en el marco de dicha operación.

También indicó que otros elementos sufrieron lesiones leves por metralla y conmociones cerebrales, y se encuentran en proceso de reincorporación al servicio.

La autoridad militar no detalló el lugar exacto de los hechos ni las circunstancias en que ocurrieron las bajas, luego de que Irán lanzara ataques contra varias bases estadounidenses en Medio Oriente como represalia por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la versión oficial, esos bombardeos iniciaron el sábado y en ellos murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, junto con integrantes de la cúpula militar. Las ofensivas continuaron el domingo con nuevas oleadas de ataques sobre Teherán.

El Centcom agregó que, por respeto a las familias, no se darán a conocer las identidades de los militares fallecidos hasta que hayan pasado al menos 24 horas desde la notificación oficial a sus allegados.

En respuesta a la muerte de Jameneí, Irán ha prometido represalias y, hasta ahora, ha atacado objetivos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin y Kuwait, naciones aliadas de Washington donde Estados Unidos mantiene presencia militar.

