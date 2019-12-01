Accidente en moto deja una mujer sin vida en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 09:21:04

Celaya, Guanajuato, 1 de marzo del 2026.- Una mujer que viajaba acompañada por un masculino a bordo de su motocicleta perdió la vida tras protagonizar un mortal accidente en la colonia El Campanario en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso fue dado a conocer a través del sistema de emergencia 911 poco después de las 4:00 de la madrugada del domingo sobre avenida Eje J.Cloutier casi esquina avenida Las Torres a dónde personal policíaco y socorristas de Protección Civil y Cruz Roja quienes localizaron a la fémina sin signos vitales a un costado de una motocicleta color negro y a su acompañante lesionado el cual fue trasladado a un centro médico en estado delicado.

Versiones extraoficiales, la conductora y el masculino se dirigían de sur a norte cuando repentinamente derraparon lo que ocasionó que se estrellará contra la cinta asfáltica, perdiendo la vida casi de manera instantánea y su acompañante herido, sin embargo el peritaje por parte de la autoridad competente determinará las verdaderas causas del percance.

El área fue delimitada con la cinta amarilla dando acceso vehicular en dirección al norte, quedando habilitada únicamente la lateral mientras se realizaron las diligencias pertinentes.

Una vez concluido el trabajo correspondientes el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán la necropsia de ley.