"Deben frenar envío de armas a México": Claudia Sheinbaum manda recado a Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 08:29:41

Culiacán, Sinaloa, 1 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje contundente a Estados Unidos: si quieren que México frene el tráfico de drogas, también deben detener el flujo ilegal de armas que cruza hacia territorio mexicano.

Desde Culiacán, en medio de la ola de violencia que golpea a Sinaloa por la disputa entre facciones criminales, la mandataria dejó claro que el estado no está solo. “Sinaloa no está solo. Aquí está su presidenta y aquí está todo México”, afirmó ante cientos de asistentes.

Sheinbaum subrayó que, pese a la complejidad del escenario, la unidad es la única ruta para salir adelante. “Sinaloa es trabajo, es turismo. Que lo oigan los vecinos y el mundo entero: que viva Culiacán y que viva Sinaloa”, expresó.

En el plano bilateral, fue enfática: la lucha contra el narcotráfico no puede ser unilateral. “Si ellos no quieren que pasen drogas de México a Estados Unidos, también tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México”, sentenció.

Además, remarcó que la soberanía nacional no está en negociación. “México es un país libre, independiente y soberano. Aquí decidimos las y los mexicanos”, concluyó.