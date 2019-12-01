Revelan de qué murió "El Mencho" tras enfrentamiento en Tapalpa; tiroteo duró tres horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 09:00:05

Tapalpa, Jalisco, 1 de marzo del 2026.- Un acta oficial del Registro Civil, disponible en el CEVAR (Sistema de Consulta de Actas), dio a conocer la causa de muerte de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El documento comenzó a difundirse la noche del sábado 28 de febrero, horas después de que el cuerpo fue entregado a sus familiares para su traslado. En el acta se establece que el fallecimiento ocurrió el 22 de febrero de 2026, a las 10:30 horas, en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con la información asentada, la causa de muerte fue un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”. En términos simples, el reporte médico indica que recibió impactos de bala en pecho, abdomen y piernas, con lesiones múltiples y penetrantes.

Tapalpa había sido identificado por autoridades federales como uno de los sitios donde presuntamente se resguardaba el líder criminal. En esa zona se reportó un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y hombres de su círculo de seguridad.

El acta, registrada con su número correspondiente dentro del sistema oficial, también incluye datos personales como fecha de nacimiento —17 de julio de 1966—, lugar de origen en Michoacán de Ocampo y estado civil en unión libre. Asimismo, señala que su Clave Única de Registro de Población (CURP) aparece ya dada de baja en la base nacional.

En el apartado final se indica que el destino del cuerpo será la inhumación, aunque no se especifica públicamente el lugar donde se llevará a cabo el sepelio.

La información contenida en el registro coincide con los reportes preliminares difundidos tras el operativo federal realizado en Tapalpa, dirigido contra objetivos vinculados al crimen organizado.