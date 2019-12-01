Ataque armado en un yonke de Apaseo el Alto, Guanajuato, deja el saldo de 2 personas lesionadas

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:48:06

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 25 de marzo de 2026.- En un yonke ubicado a un costado de la carretera panamericana libre Celaya-Querétaro se registró un ataque armado dejando un saldo preliminar de dos personas lesionadas.

Poco antes de las 16:00 horas de este miércoles transportistas reportaron múltiples disparos cerca de Mega Acero.

Elementos policiacos y socorristas acudieron a la zona donde fueron informados que dos hombres fueron trasladados por su propios medios al ser blanco de un ataque armado.

El área fue delimitada con la cinta amarilla para dar parte a la Fiscalía del Estado, quienes llevaron a cabo el peritaje correspondiente para esclarecer el caso.