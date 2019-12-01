Senadores de Morena corean “¡Morón!” durante visita de Grecia Quiroz al Senado

Senadores de Morena corean “¡Morón!” durante visita de Grecia Quiroz al Senado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 18:02:52
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, visitó el Senado de la República como parte de una invitación realizada por el senador de Morena, Emmanuel Carmona.

Durante su presencia en el recinto legislativo, varios senadores del partido Morena corearon “¡Morón! ¡Morón!”, en un hecho que generó atención dentro del espacio parlamentario.

Cabe señalar que Quiroz ha señalado públicamente a Raúl Morón en relación con el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

El episodio ocurre en medio de tensiones políticas, luego de las acusaciones realizadas por la alcaldesa, lo que ha generado reacciones dentro de distintos actores políticos.

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