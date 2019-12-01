FGEQ realiza cateo en inmueble de la colonia Cimatario por fraude genérico en Querétaro

FGEQ realiza cateo en inmueble de la colonia Cimatario por fraude genérico en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:37:13
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Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Cimatario, en el municipio de Querétaro, derivado de una investigación por el delito de fraude genérico.

De acuerdo con las indagatorias, el lugar operaba como una supuesta financiera dedicada a la adquisición de vehículos, por lo que se realizaron actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Durante la intervención se logró el aseguramiento de diversos indicios de relevancia, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación para fortalecer las líneas de investigación en curso.

El inmueble quedó asegurado, en tanto continúan las diligencias ministeriales, policiales y periciales que permitan determinar la mecánica de los hechos y la posible participación de personas involucradas.

La diligencia fue encabezada por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de Policía Estatal (POES), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo del operativo.

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