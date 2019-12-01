Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos

Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 11:47:08
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Culiacán, Sinaloa, a 25 de marzo 2026.- Un hombre identificado como Samuel Rodolfo “N”, recibió una sentencia de 19 años en prisión por su responsabilidad en el homicidio del columnista y fundador del portal de noticias “Fuentes Fidedignas”, Luis Enrique Ramírez Ramos.

En ese sentido, los familiares de la víctima, que fue encontrada el día 5 de mayo del 2022 envuelto en una bolsa en un camino que conduce a la comunidad del Ranchito, a la salida sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lamentaron la determinación del juez, al considerar que la pena impuesta fue mínima, tomando en cuenta todas las agravantes del caso.

El ahora sentenciado fue capturado por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el fraccionamiento Villa Bonita, en diciembre de 2023, durante un festejo navideño.

Cabe señalar que las autoridades indicaron que existe una recompensa de un millón de pesos por la captura de Jorge Ernesto Gómez Galván, al que se le considera ser el autor intelectual del asesinato de Ramírez Ramos, visto con vida por últimas vez el 4 de mayo de 2022, mientras era subido por la fuerza a una camioneta.

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