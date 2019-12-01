Encuentra sin vida a productor platanero en Michoacán; había sido reportado como desaparecido en Colima

Encuentra sin vida a productor platanero en Michoacán; había sido reportado como desaparecido en Colima
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 16:31:13
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Colima, Colima, a 25 de marzo de 2026.- El cuerpo de un empresario agrícola fue localizado en las costas de Michoacán, luego de haber sido reportado como desaparecido en el estado de Colima.

Se trata del productor platanero Eduardo Ochoa Arias, quien fue encontrado sin vida en una playa cercana a Boca de Apiza. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y con huellas de violencia.

El empresario había sido privado de la libertad desde el pasado 13 de marzo en la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, donde un grupo armado lo habría sustraído por la fuerza.

Ante su desaparición, familiares y allegados realizaron diversas acciones para exigir su localización, incluyendo manifestaciones y bloqueos parciales en la carretera que conecta a Cerro de Ortega con la ciudad de Tecomán.

La Fiscalía General del Estado de Colima confirmó posteriormente el fallecimiento, información que también fue dada a conocer durante una misa celebrada en esa entidad, la cual fue difundida a través de redes sociales.

El hallazgo fue realizado por habitantes de la comunidad de Coahuayana, en Michoacán, quienes alertaron a las autoridades. Posteriormente, personal de la Fiscalía estatal acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes.

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