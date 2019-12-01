Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política

Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 11:27:16
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Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que al finalizar su mandato el próximo año, habrá de seguir activo en la política.

En entrevista con medios de comunicación durante una supervisión de obras públicas en Morelia, el mandatario estatal señaló que el día 30 de septiembre del 2027 hará la entrega de la titularidad del Ejecutivo estatal y de las obras públicas que se hayan iniciado en su mandato.

Enfatizó que las obras que se han construido durante su administración seguirán con mantenimiento lo que resta de su mandato y todas quedarán finalizadas.

Ramírez Bedolla recalcó que será responsabilidad de la próxima administración darle mantenimiento a dichas edificaciones o seguir con ellas, como son el segundo anillo periférico, al que le quedarían pendientes dos segmentos por construir.

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