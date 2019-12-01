Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 

Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:43:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera a Tlacote, en donde se reportó la salida de camino y volcadura de una camioneta, la cual quedó con importantes daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Santa María Magdalena, en dirección al libramiento Norponiente, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

Al perder el control, la camioneta se salió de la cinta asfáltica, posteriormente volcó, quedando dentro de una zona de sembradío.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado en un yonke de Apaseo el Alto, Guanajuato, deja el saldo de 2 personas lesionadas
Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 
FGEQ realiza cateo en inmueble de la colonia Cimatario por fraude genérico en Querétaro
Encuentra sin vida a productor platanero en Michoacán; había sido reportado como desaparecido en Colima
Más información de la categoria
Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política
Sheinbaum lamenta homicidio de dos maestras en preparatoria de Michoacán
Comentarios