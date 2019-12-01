Querétaro: exceso de velocidad ocasionó salida de camino y vuelca en la carretera a Tlacote 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:43:17

Querétaro, Qro., 25 de marzo de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera a Tlacote, en donde se reportó la salida de camino y volcadura de una camioneta, la cual quedó con importantes daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Santa María Magdalena, en dirección al libramiento Norponiente, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

Al perder el control, la camioneta se salió de la cinta asfáltica, posteriormente volcó, quedando dentro de una zona de sembradío.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron la valoración de los involucrados y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó solo daños materiales.