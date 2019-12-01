Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves

Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 13:49:00
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Nueva York, Estados Unidos, a 25 de marzo 2026.- El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, se presentarán de nueva cuenta el próximo jueves 26 de marzo, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras su captura en enero.

Cabe señalar el ex mandatario acusa un bloqueo ilegal de sus fondos necesarios para poder pagar a su equipo de abogados defensores.

El depuesto líder chavista permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn y comparecerá ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.

Por otra parte, su hijo Nicolás Maduro Guerra dijo que su padre "está muy bien", con "mucho ánimo" y "fuerza", en lo que respecta a la salud y el estado mental del ex presidente venezolano tras más de tres meses en prisión.

"Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicio todos los días", declaró el también diputado venezolano.

Por otra parte, Maduro Guerra dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está "firme y alerta".

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Su cónyuge por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

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