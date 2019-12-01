Ataque armado en Huitzilac, Morelos: ultiman a un hombre y dejan herido a un menor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:53:15

Huitzilac, Morelos, 14 de abril del 2026.- Un ataque armado registrado la tarde del lunes en el poblado de Tres Marías del municipio de Huitzilac, Morelos, dejó como saldo un hombre sin vida y un menor de edad lesionado, lo que generó movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en la zona.

De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 18:50 horas sobre la calle Tláloc, donde vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, elementos de seguridad localizaron un vehículo Chevrolet Aveo negro con dos personas en su interior.

El conductor presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que un menor que lo acompañaba tenía múltiples lesiones.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el adulto ya no contaba con signos vitales mientras que el menor fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido.