Ataque armado en bar de Ciudad Ayala, Morelos deja ocho personas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 17:06:59

Ciudad Ayala, Morelos, 18 de abril de 2026.- Ocho personas fueron asesinadas a balazos luego de que un comando armado ingresó a un bar y disparó contra quienes se encontraban en el interior, durante la madrugada de este sábado en el municipio de Ciudad Ayala.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 4:00 horas en el establecimiento denominado “El Rincón de la Banda”, ubicado sobre el Boulevard Emiliano Zapata.

Testigos señalaron que varios sujetos armados llegaron al lugar a bordo de motocicletas, entraron al bar y abrieron fuego contra los presentes. Tras la agresión, los responsables huyeron rápidamente del sitio.

Vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de seguridad se movilizaron al lugar. Al arribar, las autoridades confirmaron la muerte de ocho personas, cuyos datos generales no fueron dados a conocer de inmediato.

La zona fue acordonada por fuerzas de seguridad, mientras se desplegó un operativo en los alrededores para tratar de ubicar a los responsables.

Por su parte, la Fiscalía Regional Oriente informó que intervino en el establecimiento, el cual operaba de manera irregular en el municipio de Ayala, Morelos, y dio inicio a las investigaciones correspondientes.