Auto atropella al menos seis personas en un puesto de comida en el boulevard Peñaflor, Querétaro

Auto atropella al menos seis personas en un puesto de comida en el boulevard Peñaflor, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 18:01:18
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Querétaro, Qro., 18 de abril de 2026.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron al boulevard Peñaflor, en donde se registró un accidente de un auto, el cual se impactó contra un puesto de comida y al menos atropelló a seis personas.

Fue en el cruce con Circuito Puerta del Sol, en donde el auto perdió el control, por causas desconocidas y posteriormente se impactó contra el puesto de comida. 

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron elementos de Protección Civil y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Una vez, en el lugar, se realizó la valoración de seis personas, afortunadamente, tras la revisión, se determinó que ninguna requería traslado a un hospital. 

La vialidad fue abanderada, por parte de elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del incidente.

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