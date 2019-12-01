Auto atropella al menos seis personas en un puesto de comida en el boulevard Peñaflor, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 18:01:18

Querétaro, Qro., 18 de abril de 2026.- Servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron al boulevard Peñaflor, en donde se registró un accidente de un auto, el cual se impactó contra un puesto de comida y al menos atropelló a seis personas.

Fue en el cruce con Circuito Puerta del Sol, en donde el auto perdió el control, por causas desconocidas y posteriormente se impactó contra el puesto de comida.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se aproximaron elementos de Protección Civil y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Una vez, en el lugar, se realizó la valoración de seis personas, afortunadamente, tras la revisión, se determinó que ninguna requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada, por parte de elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del incidente.