Tras denuncia de ambientalistas, la FGE despliega operativo terrestre y aéreo en Villa Madero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 18:32:49

Villa Madero, Michoacán, 18 de abril de 2026.- En atención a diversas denuncias realizadas por ambientalistas de la región, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), llevó a cabo un operativo terrestre y aéreo en las localidades de El Duende, El Capulín y otros puntos del municipio de Villa Madero.

Sobre el particular se informó que durante la intervención, el personal de la institución desplegó acciones estratégicas con el objetivo de verificar información y descartar la posible comisión de hechos constitutivos de delito.

En el operativo participaron la Unidad Canina (K9) de la FGE, la Comisión Nacional de Búsqueda, el agrupamiento de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Guardia Civil, así como elementos de la DEFENSA, quienes brindaron apoyo táctico, de seguridad y vigilancia aérea.

Las labores incluyeron recorridos pie tierra, inspección detallada del terreno mediante técnicas especializadas, exploración con los binomios caninos, así como sobrevuelos con drones y apoyo aéreo para reconocimiento y monitoreo permanente de la zona intervenida.

El operativo abarcó un área aproximada de cuatro kilómetros cuadrados.