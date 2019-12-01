Sinergia ejecuta cateos simultáneos en tres municipios de Querétaro; hay detenidos y aseguramientos relevantes

Querétaro, Qro., 18 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, ejecutó 7 cateos simultáneos en los municipios de El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan, derivados de investigaciones por tentativa de homicidio y delitos contra la salud.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de cuatro personas,fortaleciendo las líneas de investigación en curso. También se realizó el aseguramiento de diversos indicios, entre ellos: sustancia con características de marihuana, artículos para la dosificación de narcóticos, equipos de telefonía móvil, tres vehículos, dinero en efectivo, dos inmuebles y documentación diversa.

Asimismo, durante uno de los cateos, se localizó un canino en el interior de un domicilio asegurado, el cual fue remitido a autoridades de protección animal para su resguardo y atención.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal (POES), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales de Huimilpan y El Marqués.