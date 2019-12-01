Desde Barcelona, Sheinbaum propone transformar gasto armamentista en cuidado ambiental

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 13:49:46

Barcelona, España, a 18 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una propuesta para transformar parte del gasto armamentista global en bienestar ambiental.

Lo anterior lo dio a conocer durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se desarrolló en la ciudad de Barcelona, España.

En su discurso, la mandataria mexicana explicó que su propuesta consiste en destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación masiva.

Según la jefa del Ejecutivo federal, dichos recursos, que ascienden a miles de millones dólares cada año, permitirían dar empleo a millones de personas para recuperar ecosistemas de manera sistemática.

En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, añadió la gobernante mexicana ante sus homólogos y representantes de países con gobiernos progresistas.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum planteó una nueva visión para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) basada en la fraternidad y el respeto a la soberanía de los pueblos.

Para finalizar, la mandataria hizo un llamado a la comunidad internacional para emitir una declaración en contra de cualquier intervención militar en Cuba; así mismo, defendió que el diálogo y la paz deben prevalecer sobre la fuerza.