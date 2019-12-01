Fuerte operativo militar en Tepalcatepec, Michoacán, desata bloqueos carreteros: Trasciende captura de hijo del mayor capo de la entidad con recompensa de 10 millones dólares en EEUU 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:57:45

Tepalcatepec, Mich., a 18 de abril de 2026.- Un amplio despliegue de fuerzas federales se registró la tarde de este sábado en el municipio de Tepalcatepec, donde elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo de alto impacto, que derivó en bloqueos carreteros en distintos puntos de la demarcación.

La actividad militar que habría tenido como resultado la detención de un hijo de Juan José Farías “El Abuelo”, el mayor capo de Michoacán que tiene en Tepalcatepec su refugio, derivó en la movilización de civiles ligados a la delincuencia organizada, quienes habrían utilizado vehículos y otros obstáculos para impedir el ingreso y salida de unidades oficiales.

Versiones no confirmadas señalan que el individuo habría sido liberado posteriormente, sin que hasta el momento exista información oficial que confirme o desmienta estos hechos.

Juan José Farías, alias “El Abuelo”, es señalado como líder del denominado Cártel de Tepalcatepec y cuenta con una recompensa de hasta 10 millones de dólares ofrecida por autoridades de Estados Unidos para su localización.

Hasta la publicación de esta nota, autoridades federales no han emitido un posicionamiento oficial sobre los resultados del operativo ni sobre las versiones que circulan en torno a posibles detenciones. La situación en el municipio se mantiene tensa, con presencia de fuerzas de seguridad y afectaciones a la movilidad derivadas de los bloqueos.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.