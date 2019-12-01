Raúl Morón se consolida como la única garantía de triunfo para Morena en Michoacán: Demotáctica

Morelia, Mich., a 18 de abril de 2026.- De acuerdo con el más reciente estudio de opinión realizado por la encuestadora Demotáctica, Morena reafirma su posición como la fuerza política dominante en el estado, con Raúl Morón Orozco perfilándose como el único perfil capaz de asegurar la continuidad del proyecto en la entidad.

El informe, con corte al 16 de abril de 2026, revela que Morena encabeza las preferencias por partido con un sólido respaldo de la población con un 24.78% de la intención de voto, por encima de los partidos de oposición como el PAN y PRI y del movimiento independiente.

En la medición de los perfiles internos de Morena, Raúl Morón Orozco se mantiene a la cabeza con un 29.43% de la intención de voto, marcando una distancia significativa sobre otros aspirantes como Carlos Torres Piña, quien registra un 17.93%; esto posiciona al profesor como la figura con mayor arraigo y competitividad dentro del movimiento.

Otros perfiles evaluados en el careo interno, como Gladyz Butanda (13.85%) y Gabriela Molina Aguilar (8.95%), se mantienen en niveles de un solo dígito o lejos del puntero, lo que refuerza la narrativa de que Morón es el cuadro de unidad que garantiza la victoria electoral.

El documento también pone de manifiesto el acelerado desgaste de las opciones independientes en Michoacán, ya que a pesar de los intentos por posicionar figuras fuera del sistema de partidos, la intención de voto para candidatos como Carlos Bautista y Grecia Quiroz ha caído en comparación con el inicio del año.

Este desplome se traduce en un aumento de la incertidumbre o el rechazo hacia dichas figuras, con un 49.3% de los encuestados que declaran no saber o no contestar ante estas opciones, lo que evidencia que la ciudadanía michoacana está optando por la solidez de los proyectos establecidos, liderados por Morena.