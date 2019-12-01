MC advierte: la inseguridad convierte la candidatura en un

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 14:10:45

Morelia, Michoacán, a 18 de abril de 2026.— Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), reconoció que el clima de inseguridad en el estado genera un temor palpable entre la ciudadanía, dificultando la captación de perfiles para las próximas contiendas electorales.

Manríquez González señaló que, si bien el partido tiene la confianza de postular candidatos en los 112 municipios, la realidad operativa es compleja debido a la violencia.

"Hay complicaciones en algunos municipios que la gente tiene zozobra, que tiene el miedo de participar, porque hoy el tema de la actividad política, de ser candidato, ser presidenta, presidente municipal, pues es una actividad de alto riesgo," declaró el líder estatal de MC.

El coordinador subrayó que este temor es un factor determinante en la contienda de 2027, ya que los ciudadanos perciben que involucrarse en la vida pública conlleva un peligro inminente. A pesar de este panorama, Manríquez afirmó que MC no se dará por vencido y seguirá buscando perfiles ciudadanos dispuestos a participar para intentar cambiar esa realidad.

Recordó que el partido naranja espera definir sus procesos internos en octubre y sus candidaturas finales en enero, con el objetivo de consolidar una estructura que represente a los ciudadanos a pesar de los riesgos documentados en diversos municipios michoacanos.