Ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato, deja dos jóvenes lesionados en la calle Juárez

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 15 de diciembre de 2025.– Dos jóvenes fueron sorprendidos por sujetos desconocidos, quienes tras abrir fuego se dieron a la fuga, durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la calle Juárez, en el municipio de Apaseo el Alto, hecho que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas quedaron tendidas sobre la vía pública, entre varias motocicletas, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego a plena luz del día, situación que generó alarma entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional arribaron al lugar e implementaron un operativo de resguardo, procediendo a acordonar el área para evitar el paso de personas y vehículos, a fin de preservar la escena del ataque.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los dos jóvenes lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni su estado de salud.

Cabe señalar que la calle Juárez ha sido escenario recurrente de hechos violentos, ya que con este ataque suman al menos cuatro eventos similares registrados en el mismo tramo, lo que ha incrementado la preocupación entre la población ante el clima de inseguridad.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios balísticos y otros elementos de prueba, con los cuales se integró la carpeta de investigación que permitirá esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.