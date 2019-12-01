Ataque armado durante convivencia en Celaya, Guanajuato deja dos hombres sin vida y tres personas lesionadas, entre ellas una menor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 17:38:41

Celaya, Guanajuato a 08 de noviembre de 2026.– Una tarde de convivencia terminó en tragedia luego de que un grupo de personas fuera atacado a balazos en la Segunda Fracción de Crespo, dejando como saldo dos hombres sin vida y tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas sobre la calle Ignacio Zaragoza, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y paramédicos, quienes localizaron a cinco personas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Dos hombres, uno de ellos al interior de una camioneta Ford Explorer roja y otro sobre la vía pública, ya no presentaban signos vitales. Las otras tres personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica; una de ellas fue reportada en estado grave.

De manera extraoficial, trascendió que las víctimas se encontraban conviviendo en la vía pública cuando fueron sorprendidas por los disparos. Hasta el momento se desconoce la mecánica y el móvil de la agresión.

Agentes de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer lo sucedido.

Finalmente, los cuerpos de los dos hombres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios de ley.