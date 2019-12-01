Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán

Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:12:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos heridos fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los individuos en las inmediaciones de la Tenencia Morelos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del domingo y primeros de este lunes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una tabiquera ubicada en la calle San Cristóbal Ecatepec, de la referida tenencia habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban herida además de confirmar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Buscan a albañil en Tamaulipas; lo acusan de ser el presunto responsable del feminicidio de su pareja
Falla en juego mecánico deja al menos 5 heridos en feria de Guanajuato
Dan a conocer nombres de las víctimas del accidente entre autobús y tren en la comunidad de La Nopalera de Comonfort, Guanajuato
Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Cada 2 minutos un mexicano pierde la vida por problemas cardíacos
Se mantienen lluvias fuertes en gran parte del país
Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán
Emboscan a militares en Apatzingán, Michoacán: Helicóptero artillado responde con fuego; un soldado muerto y dos más heridos
Comentarios