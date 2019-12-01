Ataque armado deja una persona muerta y dos heridas en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre del 2025.- Un saldo de una persona muerta y dos heridos fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los individuos en las inmediaciones de la Tenencia Morelos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del domingo y primeros de este lunes que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una tabiquera ubicada en la calle San Cristóbal Ecatepec, de la referida tenencia habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban herida además de confirmar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.