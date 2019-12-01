Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato

Ataque armado deja un menor de edad fallecido sobre la Avenida Herminio Martínez en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 07:31:15
Celaya, Guanajuato, a 29 de septiembre de 2025.- Un menor de edad que se transportaba en una motocicleta, fue perseguido y atacado a balazos en la avenida Herminio Martínez, por lo que perdió la vida. 

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de la noche del domingo cuando reportaron disparos cerca de la base de autobuses de transporte público.

Lugar donde las autoridades localizaron al menor tirado cerca de su motocicleta quien según versiones fue perseguido varios metros pero al recibir los disparos perdió el control y derrapó, muriendo casi de manera instantánea. 

El suceso fue notificado a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, derivando al desplazamiento de unidades policíacas y socorristas quienes estos últimos confirmaron que la víctima de identidad desconocida ya no contaba con vida al presentar las lesiones de bala.

De inmediato se dió parte a la Fiscalía del Estado colocando elementos municipales y Guardia Nacional la cinta amarilla para preservar las evidencias que fueron recopiladas para comenzar el acta correspondiente. 

Una vez que culminó el trabajo de campo, el cuerpo fue retirado y trasladado al SEMEFO a la capital del estado para realizarle la necesidad de ley.

Noventa Grados
