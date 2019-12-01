Ataque armado deja dos jóvenes sin vida en el Fraccionamiento Acanto II en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 18:03:10

Zamora, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- La tarde de este domingo se registró una agresión armada en el Fraccionamiento Acanto II, la cual dejo como saldo dos jóvenes sin vida, autoridades de la FGE ya investigan el hecho.

Fue minutos antes de las 14:00 horas, cuando algunos vecinos del citado asentamiento humano, reportaron al 911 que sobre la brecha de terracería que se ubica en los límites con Acanto I un hombre había sido atacado a balazos.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio donde encontraron a dos hombres gravemente heridos, por lo que delimitaron el paso y pidieron al C5 SITEC el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y confirmaron el deceso de uno de los jóvenes, el cual vestía pantalón azul, playera blanca y tenis negros.

Así mismo auxiliaron al otro joven que vestía pantalón y playera color negro, así como tenis blancos, por lo que fue llevado a un nosocomio, pero al llegar a la sala de urgencias perdió la vida.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar del hecho para recabar indicios y realizar el levantamiento de uno de los cadáveres, después acudieron al nosocomio y llevaron a cabo el otro levantamiento, para llevarlos al Semefo y sea identificados.