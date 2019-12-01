Muere una persona en choque en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 13:38:44

Salvador Escalante, Michoacán, a 10 de marzo 2026.- Una persona perdió la vida luego de que chocara con su auto contra un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 164 de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional quienes encontraron chocado un vehículo y un camión, y dentro del primero a una persona sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.