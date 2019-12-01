Ataque a personal del Gabinete de Seguridad deja 13 agresores fallecidos y 9 personas liberadas en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 19:40:41
Guasave, Sinaloa, a 3 de noviembre de 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que personal operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, fue agredido por un grupo armado en Sinaloa.

De acuerdo a la publicación que realizó el funcionario a través de sus redes sociales, los hechos se registraron mientras se realizaban patrullajes en la comunidad de La Brecha, del municipio de Guasave, donde sujetos armados se ocultaban bajo un puente.

Asimismo, detalló que gracias a la respuesta inmediata, se logró que 13 agresores perdieran la vida y cuatro más fueran detenidos.

Además, se liberaron a 9 personas que se encontraban secuestradas, se aseguraron 7 vehículos, armas largas y equipo táctico.

Todo lo asegurado, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

 

 

