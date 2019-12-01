Ataque a balazos en Zamora, Michoacán deja un muerto y dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 09:50:04

Zamora, Michoacán, 8 de marzo del 2026.- Una agresión armada en la colonia Revolución dejo como saldo un fallecido y dos lesionados, de los pistoleros no hay pistas informaron fuentes policiales.

Fue a las 21:30 horas de este sábado, cuando las detonaciones de arma de fuego en la calle Morelia alertados a los vecinos, por lo que reportaron al 911.

Al sitio se movilizaron Guardias Nacionales, Militares y Policías quienes fueron alertados que dos jóvenes heridos habían sido llevados a un nosocomio para recibir atención médica.

De igual forma sobre la calle La Soledad casi esquina con Morelia los uniformados encontraron herido al señor Mauro J., V., de aproximadamente 65 años de edad, de oficio taxista, por lo que paramédicos de Rescate lo auxiliaron y lo canalizaron a un nosocomio.

En cuanto a los otros afectados se indicó que son, José Ramiro B., M., de 24 años de edad, quien fallecido por fuera del área de urgencias del Hospital IMSS-IMSS-Bienestar, mientras José Manuel B., O., de 23 años de edad, se encuentra recibiendo atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar del hecho para recabar indicios y testimonios con el fin de iniciar la respectiva carpeta de investigación, posterior fueron al nosocomio para realizar el levantamiento del cadáver.