Ahora Morelia se suma a la lista de homicidios de mujeres en Michoacán; ya son 13 en diciembre

Morelia, Mich., a 29 de diciembre de 2025.- El sábado 27 en Morelia, otra víctima se sumó a la lista de los asesinatos de mujeres en Michoacán; ahora fue una mujer de entre 20 y 25 años de edad la hallada putrefacta dentro de una maleta en una casa abandonada al Poniente de la ciudad.

No hay más datos, no hay nombre, ni domicilio, ni en qué condiciones fue encontrada dentro de esa maleta, si en partes, entera.

No hay más datos, solo se supo que el descubrimiento de la víctima fue porque vecinos de la calle José Cortés, en los límites de las colonias Jardines de Zindurio y Lomas de la Ortiga, denunciaron a la Policía Morelia, olores fétidos que surgían de una casa en obra negra en ese asentamiento.

Patrulleros acudieron al sitio y dentro de la citada construcción ubicaron una maleta de color negro, envuelta con sábanas blancas con morado y hule espuma; cuando arribaron al lugar los peritos forenses de la Fiscalía estatal, confirmaron que en la valija estaban los restos de una mujer de entre 20 y 25 años de edad, quien presentaba múltiples golpes y una herida en el cráneo, por lo que se presume como causa de muerte traumatismo craneoencefálico.

La lista crece

Así, de las ya 13 víctimas mortales en diciembre, se suma Morelia a los otros municipios donde también la violencia ha cobrado la vida de varias mujeres: Zamora, Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán, Madero, Maravatío, Parácuaro; Zamora ocupa hasta el momento el primer lugar con 5 casos.

El martes 2 de diciembre, en el Fraccionamiento Monte Olivo, se registró una agresión armada con saldo fue de un hombre y una mujer sin vida; se supo que ese día, sujetos armados llegaron al Coto Los Alpes, de la Sección «G», donde interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones para enseguida huir. En el lugar se confirmó la muerte de Rafael R., de 45 años de edad, de ocupación mecánico y de Martina V., R., de 55 años de edad.

En Zitácuaro, el 7 de diciembre, un hombre y una joven que viajaban a bordo de una motocicleta, fueron baleados y ambos quedaron gravemente heridos, pero posteriormente, la fémina murió tras ser internada en el Hospital General Regional.

De este caso, se supo que la agresión fue de parte de un elemento de Tránsito Municipal, cuando por la madrugada de ese domingo, cerca de la colonia Infonavit, el uniformado perseguía a las mencionadas personas luego de que presuntamente no se detuvieran en un retén y durante la acción les disparó.

Tras los hechos, se supo que la fallecida respondía al nombre de Ángeles E., de entre 20 y 25 años de edad, quien sufrió un impacto de bala en la espalda.

Ese mismo domingo 7, pero en Zamora, se registró un ataque armado dentro de una vivienda del Fraccionamiento Villas de San José, con saldo fue de tres mujeres sin vida: las hermanas Karina Guadalupe y Aneli B., de 30 y 24 años de edad, además de Edith S., C., de 28 años.

El lunes 15 en Zamora, una mujer que aparentemente se dirigía a realizar sus labores cotidianas, fue asesinada a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas; de los hechores, no se supo nada.

El sábado 20 en Uruapan, un hombre perdió la vida luego de ser atacado por sujetos armados en la comunidad de Caltzontzin.

El lunes 22 en Apatzingán, delincuentes fuertemente armados atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a recibir atención médica a la clínica del ISSSTE, donde momentos después pereció; la agente fue identificada como Rita D., de 46 años de edad y era elemento activo de la Policía Municipal.

También el lunes 22, pero en municipio de Madero, una mujer fue asesinada con arma blanca y su cuerpo hallado a la orilla de la brecha de terracería Puente Coraza-Laguna Seca.

Ese mismo día, pero en Uruapan, una pareja fue ejecutada a balazos mientras se desplazaba en una motocicleta en la colonia Popular Campestre de Uruapan; las víctimas fueron reconocidas como Sarahí R., de 24 años de edad y Rogelio C., de 29 años, quienes mantenían una relación en unión libre.

Un cuarto hecho que cobró la vida de una mujer, ocurrió en Maravatío, cuando un hombre y una mujer, vecinos del Estado de México, murieron tras ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de su vehículo sobre la autopista México-Guadalajara. Las víctimas se dirigían a la comunidad de La Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, a 3 kilómetros de Puruarán, Michoacán, para pasar la Navidad con sus seres queridos.

El atentado se registró aproximadamente en el kilómetro 132 de la citada vialidad, dentro del territorio de Maravatío. De acuerdo con las autoridades, las personas asesinadas respondían a los nombres de María Cristina y Alberto, de 54 y 59 años de edad.

Junto con las víctimas mortales, viajaban la hija y la nieta de María Cristina, quienes resultaron ilesas. Según testigos, cuando la familia transitaba sobre la referida carretera, una camioneta blanca les cerró el paso y de ella descendieron al menos tres sujetos con armas largas, quienes les dispararon para después darse a la fuga.

El jueves 25 en el municipio de Parácuaro, un ataque armado cobró la vida de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron localizados sobre la vía pública en la tenencia Antúnez.