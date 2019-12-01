Atacan a una pareja en la localidad de La Mira de Lázaro Cárdenas; el hombre falleció y la mujer quedó herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 22:51:59

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Durante la tarde de este jueves se registró un ataque armado en contra de una pareja en la localidad de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron sobre la calle Geólogos, en la colonia Vista Hermosa, donde una pareja circulaba en un vehículo negro, cuando un sujeto que iba a bordo de una motocicleta los agredió.

Como resultado del ataque, una mujer de 26 años de edad quedó herida, mientras que el conductor de 37 años de edad, falleció en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizaron las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado al SEMEFO.

Asimismo, personal de Protección Civil trasladó a la mujer a un hospital, con la finalidad de que recibiera la atención médica necesaria.