Atacan a una pareja en la localidad de La Mira de Lázaro Cárdenas; el hombre falleció y la mujer quedó herida

Atacan a una pareja en la localidad de La Mira de Lázaro Cárdenas; el hombre falleció y la mujer quedó herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 22:51:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- Durante la tarde de este jueves se registró un ataque armado en contra de una pareja en la localidad de La Mira del municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo a la información, los hechos se registraron sobre la calle Geólogos, en la colonia Vista Hermosa, donde una pareja circulaba en un vehículo negro, cuando un sujeto que iba a bordo de una motocicleta los agredió.

Como resultado del ataque, una mujer de 26 años de edad quedó herida, mientras que el conductor de 37 años de edad, falleció en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quienes realizaron las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cadáver, el cual fue llevado al SEMEFO.

Asimismo, personal de Protección Civil trasladó a la mujer a un hospital, con la finalidad de que recibiera la atención médica necesaria.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fatal accidente en la carretera San Miguel de Allende–Comonfort, deja un motociclista sin vida
Atacan a una pareja en la localidad de La Mira de Lázaro Cárdenas; el hombre falleció y la mujer quedó herida
Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar
Operación Paricutín: Detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
El caso Carlos Manzo se derrumba: expertos detectan pruebas manipuladas, un autor ultimado extrajudicialmente y 40 anomalías ocultas
Harfuch encabeza ofensiva federal en Michoacán y fija postura en Uruapan: Vigilancia reforzada y presencia permanente
Grecia Quiroz condena a quienes usan el Movimiento del Sombrero para convocar a marcha del 15
Evalúa Ayuntamiento de Querétaro ajustes al protocolo vigente para establecimientos de hospedaje, para prevenir el ingreso de menores a hoteles y moteles
Comentarios