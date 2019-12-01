Atacan a tiros a dos adolescentes en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:51:30

Zamora, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Dos adolescente resultaron lesionados al ser blanco de un ataque armado en las inmediaciones de la colonia Ejidal Sur en el municipio de Zamora, Michoacán; los agresores viajaban a bordo de varias motocicletas según informaron algunos testigos.

Datos obtenidos por este medio de comunicación indicaron que aproximadamente a las 20:30 horas del lunes, autoridades policíacas recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Alfredo B. Bonfil casi esquina con Justo Sierra.

Los uniformados se trasladaron al lugar donde encontraron herido al joven Juan Carlos I., M., de 15 años de edad, vecino de la colonia La Lima, el cual fue auxiliado por paramédicos de Rescate quienes lo llevaron a un hospital.

Enseguida se conoció que a otro nosocomio llego por sus medios el joven Daniel M., V., de 13 años de edad, quien tambien había resultado lesionado en el hecho.

Agentes de la Policía Municipal les brindaron guardia policial, así mismo otros policías resguardaron la zona del hecho ya que había varios casquillos percutidos calibre 40 mm y 9mm.

Del hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado quienes acudieron a recolectar los indicios con el fin de integrar la respectiva carpeta de investigación y dar con los presuntos responsables.