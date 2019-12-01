Asesta federación golpes al crimen en tres estados: caen 8 presuntos delincuentes en operativos simultáneos en CDMX, Morelos y Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 17:18:27
Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025.- En un impresionante despliegue de fuerza y coordinación, autoridades federales y locales dieron un duro golpe a células criminales dedicadas a la extorsión, el narcomenudeo y el homicidio. Durante cateos simultáneos realizados en la Ciudad de México, Morelos y Jalisco, fueron detenidas ocho personas y aseguradas armas, droga y fuertes cantidades de dinero en efectivo.

Los operativos, encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en conjunto con la Marina, la FGR, la Sedena, la Guardia Nacional y la SSC capitalina, derivaron de intensos trabajos de inteligencia que permitieron localizar inmuebles utilizados como centros de operaciones criminales.

En la CDMX y Morelos, los agentes irrumpieron en tres domicilios ubicados en Tlalpan, Coyoacán y Cuernavaca, logrando la captura de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva. Ahí fueron aseguradas dos armas cortas, cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína, más de un millón y medio de pesos en efectivo, 11 teléfonos móviles, tabletas electrónicas y un vehículo.

Mientras tanto, en Guadalajara, Jalisco, se ejecutaron cateos en un inmueble y dos locales comerciales vinculados con una red de extorsión. El saldo: tres detenidos, 23 bolsas con marihuana y sustancias con características de cristal. Los negocios quedaron sellados y bajo resguardo oficial.

Todos los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

